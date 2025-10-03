俳優の安達祐実（44）が10月1日、Instagramを更新し、ファン驚愕の激変ショットを披露した。【映像】安達祐実、激変ショット19歳の長女と9歳の長男がいる安達。これまで「祐実ちゃんに似てる」と話題になった高校の卒業証書を持つ長女の姿や、長男が撮影したという自身の写真など、プライベートについてInstagramで発信してきた。ファン驚愕の激変ショットを披露2025年10月1日の投稿では、バッグブランド「52 BY HIKARUMATSU