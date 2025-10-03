厚生労働省は8月の有効求人倍率について、前の月よりも低い1.20倍だったと発表しました。最低賃金の引き上げ幅が示され、求人を様子見する声もあったということです。【映像】8月の有効求人倍率は1.20倍厚生労働省によりますと、仕事を求める人1人当たりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率について、8月は1.20倍となり、前の月に比べて0.02ポイント低下しました。また、新規の求人数は前の年の同じ月と比べて6.2％の減