ファミリーマートは10月7日、アプリ「ファミペイ」内で「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。さらに、食品や飲料など約140種類以上の割引クーポンを順次配信する。10月の値上げラッシュに対抗○10月の値上げラッシュに対抗!帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上る。その中でも、飲料・酒は約2,200品目と、大半を占め