元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）は3日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を、欠席した。番組冒頭、前週で金曜コメンテーターを卒業したバイオリニスト廣都留すみれに代わり、元滋賀県大津市長で弁護士の越直美氏が新たなコメンテーターとなることが紹介された。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「今日から金曜コメンテーターは、越直美さんです。これまで何