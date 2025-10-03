ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ第2戦でシンシナティ・レッズを8対4で下し、2連勝でディビジョンシリーズ進出を決めた。 序盤に失策から先制を許す苦しい立ち上がりとなっ