佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ロサンゼルス・ドジャースはワイルドカードシリーズ第2戦でシンシナティ・レッズを8対4で下し、2連勝でディビジョンシリーズ進出を決めた。 試合を締めくくったのは、今季からメジャーに挑戦し、ポストシーズン初登板とな