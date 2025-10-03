東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.52高値172.98安値172.27 173.62ハイブレイク 173.30抵抗2 172.91抵抗1 172.59ピボット 172.20支持1 171.88支持2 171.49ローブレイク ポンド円 終値197.92高値198.62安値197.49 199.66ハイブレイク 199.14抵抗2 198.53抵抗1 198.01ピボット 197.40支持1 196.88支持2 196.27ローブレイク