東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.52高値8.57安値8.50 8.63ハイブレイク 8.60抵抗2 8.56抵抗1 8.53ピボット 8.49支持1 8.46支持2 8.42ローブレイク シンガポールドル円 終値114.25高値114.39安値113.92 114.92ハイブレイク 114.66抵抗2 114.45抵抗1 114.19ピボット 113.98支持1 113.72支持2 113.51ローブレイク 香港ドル