東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6596高値0.6624安値0.6577 0.6668ハイブレイク 0.6646抵抗2 0.6621抵抗1 0.6599ピボット 0.6574支持1 0.6552支持2 0.6527ローブレイク キーウィドル 終値0.5817高値0.5843安値0.5803 0.5879ハイブレイク 0.5861抵抗2 0.5839抵抗1 0.5821ピボット 0.5799支持1 0.5781支持2 0.5759