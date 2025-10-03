今年8月の有効求人倍率は1.20倍で、前の月から0.02ポイント低下しました。厚生労働省によりますと、仕事を探す人1人あたりにどれだけの求人があるかを示す今年8月の有効求人倍率は1.20倍で、前の月に比べて0.02ポイント低下しました。産業別に求人をみると、去年の同じ時期と比べて、大手企業の大口の求人がなかったことから、卸売業、小売業などで大きく減少しています。また、製造業でも4か月連続で減少がみられ、厚労省は、「原