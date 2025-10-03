２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７８．６２ドル高の４万６５１９．７２ドルと５日続伸し、最高値を連続で更新。半導体やＡＩ関連株に資金が流入し、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％近く上昇した。利下げ観測が株式相場をサポートする構図が続き、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。 ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やキャタピラー＜CAT＞が買われ、スリーエム