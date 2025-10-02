デザイナーの森りこが手掛けるブランド「コブルドゥ（cobble du）」が、2026年春夏シーズンの展示会を開催し、新作コレクションを発表した。今季のテーマは、表現することや具現化することを意味する「EMBODY」。整形や矯正など、身体の形を変える行為全般から着想を得て、画一的ではない、各々にとっての“自然体”な身体の在り方を模索し肯定するようなコレクションを披露した。 【画像をもっと見る】 デザイナーの森は、199