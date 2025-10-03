PayPayは9月30日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、新たに11月以降に実施する施策が決定したことを発表した。○千葉県君津市で最大10%還元千葉県君津市では、「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる!第4弾」を実施する。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。開催期間は2025年11月1日午前0時〜12月31