The BONEZが10月3日、新曲「So Fucking What」をデジタルリリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。SNSをはじめとして溢れる情報社会の中で突きつけるのは、“So Fucking What＝だから何？ 俺たちは俺たち！”──バンドの揺るぎない自信と無敵の存在感を体現する一曲の誕生だ。そのミュージックビデオはDragon AshとのプロジェクトStraight Upシリーズに続き、YUTARO(Art Love Music)が手がけた