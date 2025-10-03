タレントの渋谷凪咲（29）が3日までに自身のイングラムを更新。NMB48時代の“盟友”との3ショットを披露した。渋谷は「#先日#れいなぎこじ#みんな眼鏡かけてました笑」とし元NMB48でモデルの上西怜と現役メンバーの小嶋花梨との3ショットを披露。3人ともメガネを掛け笑顔で顔を寄せ合い「#仲良しこよし#だーいすき」とつづった。フォロワーからは「ずっと仲良しでいて〜」「この仲良し3人組大好き」「スリーショットめ