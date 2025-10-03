サッカーW杯北中米3カ国大会で使用される公式球「トリオンダ」（アディダスジャパン提供）来年6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で使用される公式球「トリオンダ」が3日、アディダスジャパンより発表された。共催するカナダ、メキシコ、米国の国旗から着想を得た赤いカエデの葉、緑のワシ、青い星が描かれた大胆なデザインで、初の3カ国共催を象徴している。「トリ」は3、「オンダ」はスペイン語で