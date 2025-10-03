２日、ホワイトハウスで記者団の質問に答えるレビット報道官/Evan Vucci/AP（ＣＮＮ）米ホワイトハウスのレビット報道官は２日、予算失効で連邦政府機関の一部閉鎖が続く中、解雇される政府職員数が数千人にのぼる可能性が高いと明らかにした。行政管理予算局（ＯＭＢ）と政権が現在検討を進めているという。連邦政府の予算は９月３０日深夜に失効した。下院を通過したつなぎ予算案が上院で否決されたことを受けて、政府機関の一部