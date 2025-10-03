プロレスリング・ノアは２日、都内で記者会見し１０・１１両国国技館の全対戦カードを発表した。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡへ秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」を初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」チェアマンのマサ北宮が挑戦。ＫＥＮＴＡは自宅のある米フロリダへ帰宅中で会見と調印式を欠席。これに北宮は会見場に登場すると「これ、なんだ？どうなってんだ？なんだよこれ？」とＫＥＮＴＡが宇宙