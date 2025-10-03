元宝塚歌劇団花組トップスターの柚香光が2日、主演ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」の会見を、大阪・梅田芸術劇場で行った。 【写真】膝上20センチの女子高生っぽいスカート姿の柚香光 小野不由美氏の同名小説をミュージカル化した作品で、柚香は異世界に連れ去れらた後の女子高生のヨウコを演じる。我々が住む世界の女子高生・陽子を加藤梨里香が演じ、二人一役となる。柚香