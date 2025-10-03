最年少日本首相の誕生か、初の女性首相の誕生か、それとも老練のダークホースの登場か。事実上の首相選挙となる自民党総裁選挙を明日（4日）に控え、日本政治専門家の中北浩爾・中央大教授、尹徳敏（ユン・ドクミン）元駐日韓国大使、陳昌洙（チン・チャンス）元駐大阪総領事、李元徳（イ・ウォンドク）国民大教授など専門家から韓日関係に影響を及ぼす自民党総裁選挙について話を聞いた。◆三巴戦最も大きな関心を集める人物は「