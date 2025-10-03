突出した成果を出していないのに、上司の信頼を得られる人がいる。それはなぜか。元キーエンス社員でExgrowth代表取締役の岩田圭弘さんは「派手さはなくても毎月コンスタントな売上を出す営業担当者は信頼される。企業経営において最も恐ろしいのは不確実性だからだ」という――。※本稿は、岩田圭弘『ひたすらKPI』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝