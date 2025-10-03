10月1日、乃木坂46の賀喜遥香がブログを更新。同期メンバーと過ごした夏の思い出を明かした。【関連】乃木坂46賀喜遥香、“ずっと幸せだった”卒業発表の3期生・久保史緒里への想い「これから先も…」賀喜は、この日更新したブログ内で、「私の夏休みは、弓木田村と旅行をして、水族館や鎌倉にいきました。」「楽しかったな〜」と、同期の田村真佑、弓木奈於と出かけたことを報告した。続けて、「初めて八景島シーパラダイスに行っ