11月26日、高田里穂の3年ぶりとなる写真集『素描』が発売される。【写真】美しい肢体が際立つ全身SHOTも公開特撮ヒロインとしてのスタートから支持し続ける「熱い」ファンを持つことで知られる高田。正統派の女優として多くのドラマや映画に出演する一方、10代からモデルとしても活動し続け、変わらぬ透明感と最近は凛とした強さも感じさせると、同性からも注目を集める存在だ。そんな高田にとって3年ぶりとなる写真集の撮影を手が