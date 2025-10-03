ギタリストの布袋寅泰（63）が、イギリス・ロンドンの街を散歩する様子を披露した。【映像】布袋寅泰、妻・今井美樹との2ショットやロンドンの自宅これまでにもInstagramで、水仙が置かれたロンドンの自宅や妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子、23歳の長女の肩を抱いた親子ショットなど、プライベートについてたびたび発信していた布袋。2025年9月17日の更新では、5カ月ぶりにロンドンに戻ったことを報告