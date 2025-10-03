声優の花江夏樹が2日、自身のXを更新し、5歳になった双子の娘の2ショット写真を投稿した。【写真】大きくなった！黒ブーツ＆ドレス姿の花江夏樹の双子の娘Xでは「娘たちは9月で5歳に！おめでとう！！」と祝福。「今年もSTUDIO MARLMARLで撮って頂きました！」とし、双子の写真を公開した。黒いブーツを履き、白ドレス姿の双子を見ることができ、ネット上では「成長がほんと早い！お姉ちゃんの方が身長高めですね」「もう5歳