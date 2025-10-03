３試合連続欠場中の広島・小園海斗内野手（２５）が３日・ヤクルト戦（マツダ）でスタメン復帰することが２日、決まった。小園は現在リーグトップの打率・３０６。２位の巨人・泉口は・３０１で今季を終え、初の首位打者が濃厚となっている。最多安打は厳しい状況だが、出塁率はトップの阪神・大山に１厘３毛差の３位。２冠獲得へラストスパートをかける。初の勲章へ、最後の力を振り絞る時が来た。マツダスタジアムで行われた