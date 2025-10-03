10月2日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均は5営業日続伸し、3日連続で最高値を更新した。FRB＝連邦準備制度理事会が追加利下げするとの期待感が相場を支え、買い注文が優勢だった。結局ダウ平均は、前の日と比べて78ドル62セント高い4万6519ドル72セントで取引を終えた。また、ハイテク株主体のナスダック総合指数も5営業日続伸し、88・89ポイント高い2万2844・05だった。 