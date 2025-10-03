サイズ感はそのままに、内外装が大幅進化！2025年10月2日、スズキは新型「クロスビー」を同日発売すると発表しました。2017年の登場以来、個性的な存在感を放ってきたコンパクトSUVが、今回のビッグマイナーチェンジによって大きな進化を遂げています。【画像】超イイじゃん！ これがスズキ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）従来モデルからどのような点が変わったのでしょうか。新デザインのホイールも特徴的！従来モ