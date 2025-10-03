学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「PDA」はなんの略語？「PDA」はなんの略か知っていますか？ヒントは、個人向けの情報端末のことです！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「personal digital assistant」を略した言葉でした！PDAとは、手のひらに収ま