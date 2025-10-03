2025年の中秋の名月は、10月6日。この日は、月やうさぎをモチーフにした料理や、おだんごを作る方が多いのではないでしょうか。スイーツだと特に、簡単に作れる「白玉だんご」は不動の人気ですが、今年は違ったお月見スイーツに挑戦してみませんか？簡単なものから風情が感じられるものまで、おすすめのお月見スイーツをご紹介します。気分が上がる「お月見スイーツ」6選かぼちゃ団子お月見の定番レシピと言ったら「白玉だんご」は