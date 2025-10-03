三重県名張市で6人が乗った軽自動車が横転し、5人が死亡しました。 【写真を見る】5人死亡 三重・名張市の国道で６人が乗っていた「軽自動車」が横転定員オーバーか 警察によりますと午前0時10分ごろ名張市上小波田の国道165号で、近くを通りかかった人から「車が横転し、3人出血して路上で倒れていた。車から投げ出されていた」と110番通報がありました。 軽自動車に乗っていた6人の男女が救急で病院に運ばれ、