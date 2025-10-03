タレントの長嶋一茂が３日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。この日から金曜コメンテーターとして前大津市長で弁護士の越直美氏が初出演。司会の羽鳥慎一アナウンサーは越氏の初出演を紹介し「そんな大事な日に一茂さんはお休みでございます」と休んだ理由は説明なしで欠席を発表しスタジオを笑わせていた。コメンテーターは元テレビ朝日社員の玉川徹氏