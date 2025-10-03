3日未明、三重県名張市の国道で10代から30代くらいの男女6人が乗った軽乗用車が横転し、これまでに5人が死亡、1人が重傷です。警察によりますと、事故があったのは、名張市上小波田の国道165号で、3日午前0時10分過ぎ、事故の目撃者から「車両が横転し、3人が出血し路上で倒れていた」と110番通報がありました。横転していた軽乗用車には10代から30代くらいの男女6人が乗っていて、目撃者は「3人が車外に投げ出された」と話してい