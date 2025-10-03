私（カナ）は夫のマサトと3人の子どもたち、ユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）との5人家族です。共働きで目まぐるしい毎日ですが、子煩悩で献身的な夫は父親として申し分のない存在。手が空いた時間はすべて子どもたちのために費やしてくれているほどです。子どもたち3人は喧嘩もしますが仲が良く、ユウマが末っ子のタクトを可愛がったり、ときにはレイも加わって一緒に遊んだり……。そんな光景を夫はよく嬉しそうに眺め