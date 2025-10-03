福岡管区気象台は3日午前5時3分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞3日夕方から4日夜のはじめ頃にかけてを対象とした「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表している。前線や低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、3日夜のはじめ頃から4日明け方にかけて、激しい雨が降る所がある。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合は、大雨注意報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性がある