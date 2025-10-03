【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,519.72 △78.62（10/2）NASDAQ：22,844.05 △88.89（10/2） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って最高値を更新しました。一部政府機関の閉鎖が長期化するとの警戒感が重荷となるも、FRB（米連邦準備制度理事会）が追加利下げに踏み切るとの観測が前日に続き相場の支えとなりました。ダウ平均は、20ドル高の46,461ドルと小幅高で取引を開始しました。