福島県平田村で激辛唐辛子ハバネロの収穫が最盛期を迎えている。東日本大震災の風評被害に悩まされていた２０１２年、村の農家が「見た目がかわいい」と強烈な辛さを知らずに栽培。この「勘違い」をきっかけに、地元の「道の駅ひらた」が「日本一辛い村」とうたってハバネロ商品を販売するなど地域おこしに取り組んでいる。先月２４日には選別作業が行われ、高野哲也駅長（６４）が農家が持ち込んだハバネロの匂いや色みを確