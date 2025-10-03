「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）今季最終戦の本拠地で、阪神がリーグ王者の強さを見せつけた。先発・村上頌樹投手が７回２失点でリーグトップタイの１４勝目。佐藤輝明内野手初回の先制犠飛で自身初の１００打点、五回には４０号２ランを放った。中でも、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は、前川右京外野手の今季１号３ランを「大きな収穫」とし、ポストシーズンに向け打線を考察した。◇◇阪神・藤