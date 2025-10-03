【本日の見通し】米政府機関閉鎖の行方に注目 前日の海外市場では、米政府機関の閉鎖の影響が警戒されて、ドル円はロンドン市場で１４６円６０銭台まで下落した。その後は買い戻されて１４７円台を回復している。 今日のドル円は米政府機関閉鎖の影響の行方を見定める展開となり、１４６－１４７円台で方向性を探る動きとなりそうだ。 米政府機関の一部閉鎖の影響で本日２１時半に発表予定の９月