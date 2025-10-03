東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.26高値147.51安値146.60 148.56ハイブレイク 148.03抵抗2 147.65抵抗1 147.12ピボット 146.74支持1 146.21支持2 145.83ローブレイク ユーロドル 終値1.1715高値1.1758安値1.1683 1.1829ハイブレイク 1.1794抵抗2 1.1754抵抗1 1.1719ピボット 1.1679支持1 1.1644支持2 1.1604ローブレイク