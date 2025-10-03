米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が2日、ドジャースとフィリーズが対戦するナ・リーグ地区シリーズにおける投手対打者のマッチアップで、特に注目すべきポイントを挙げた。それによると、ドジャースの「投」vsフィリーズの「打」のポイントはスプリッター。2025年、ドジャース投手陣はMLBで3番目に多い1707球のスプリッターを投げた。このシリーズで先発する大谷翔平と山本由伸、そして救援のキーマンである佐々木郎