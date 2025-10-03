俳優の夏木マリ（73）が1日、自身のインスタグラムを更新。太ももがのぞく個性的なファッションを披露し、ファンから驚きと称賛の声が相次いでいる。【写真】「なんてセクシーな御御足」美脚輝く個性的なファッションを披露した夏木マリ夏木は「おちかれさんでーーーす！」とコメントを添え、ネイビーとグリーンのボーダー柄のセットアップ姿を公開。太もも部分の前側と横側が大きく開いており、そこからほっそりとした太もも