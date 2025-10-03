わいせつな行為をライブ配信するためのマンションを、居住目的と偽って借りた疑いで、配信事業会社の社長が逮捕された。捜査関係者によると、北川雄基容疑者は女性のわいせつな行為をライブ配信するスタジオとして使っていた神奈川県相模原市のマンションを居住目的とうその説明をして借りた疑いが持たれている。北川容疑者が、スタジオとして使っていたマンションは北海道や埼玉などあわせて4カ所あり、警視庁が余罪を捜査してい