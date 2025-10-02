風邪をひいて「扁桃腺が腫れている」というのは、よく聞く症状です。 これは扁桃腺が炎症を起こす扁桃炎という病気ですが、扁桃周囲膿瘍（へんとうしゅういのうよう）とは違うのでしょうか。ここでは扁桃周囲膿瘍と扁桃炎の違いを解説します。 扁桃周囲膿瘍は、激しい痛みを伴い、ときには命に関わるリスクもある病気です。 ※この記事はメディカルドックにて『「扁桃周囲膿瘍」とは？症状・原因についても解説！』と題して公開