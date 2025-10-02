肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が出にくい部位で、病気を早期発見するためには、毎年の健康診断が重要です。健康診断の結果で肝臓の項目を見てみると「γ-GTP」とありますが、こちらは何を表している指標なのかご存知でしょうか。はとがや緑内科クリニックの藪先生に伺いました。 監修医師：藪 剛爾（はとがや緑内科クリニック） 愛知県名古屋市生まれ。1981年信州大学医学部卒業後、同大学院博士課程、信州大学病