コンピューターが社会を変えるという確信を胸に、留学生として来日した王さん。1990年にDOS/V機が登場し普及していく中、これをチャンスと捉え、マザーボードの輸入販売を出発点に東京・秋葉原でPCビジネスを本格化させた。時あたかも日本のPC市場が国産ばかりの閉じた環境から、一気に世界へと解き放たれた時代。父から学んだビジネスの基本「信頼」を武器に、秒進分歩で目まぐるしく進化するPC市場の波を乗りこなしてきた。日