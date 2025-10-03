筆者の友人・ミサさん(仮名)が二世帯同居で体験した、義母とAIをめぐる衝撃の出来事。家族LINEに飛び出した“ありえない投稿”に絶句した実話です。 義母、AIにすっかり夢中 ミサさんは、働き盛り。管理職に昇進したばかりで、公私ともに慌ただしい毎日。 さらに夫の両親との二世帯同居も重なり、気を遣う場面が多く、自然と義父母との間に距離を置いていたそうです。 そんなある日、デジタル音痴の義母にChatGPTの使い方を