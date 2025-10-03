韓国代表戦士のワールドカップ出場が絶望的となった。UAEのアル・アインに所属するMFパク・ヨンウだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』によれば、９月25日のシャバブ・アル・アハリ戦で左膝を痛めたパク・ヨンウは、当初の見立て通り、前十字靭帯断裂と診断された。「ホン・ミョンボ監督にとって最悪のニュースが確定した。パク・ヨンウは前十字靭帯断裂。ワールドカップ出場の機会が奪われた」そう見出しを打った同メディアは