― ダウは78ドル高と3日連続で最高値を更新、AIに対する期待や米利下げ期待で買い優勢 ― ＮＹダウ 46519.72 ( +78.62 ) Ｓ＆Ｐ500 6715.35 ( +4.15 ) ＮＡＳＤＡＱ 22844.05 ( +88.89 ) 米10年債利回り4.084 ( -0.017 ) ＮＹ(WTI)原油 60.48 ( -1.30 ) ＮＹ金 3868.1 ( -29.4 ) ＶＩＸ指数16.63 ( +0.34 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45095 ( +25 ) シカゴ