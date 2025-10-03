ソフトバンクは2桁勝利カルテットの1人である上沢が先発する。勝てば今季13勝目でチーム最多の大関、有原と並ぶ。自身のシーズン最多勝利は日本ハム時代の21年の12勝。キャリアハイ更新を期待したい。オリックス戦は今季6試合で3勝1敗、防御率3・38。本拠地・みずほペイペイドームでは3戦2勝と負けなしと好相性だ。同一球団でシーズン13勝以上の投手が3人となれば球団では17年の東浜16勝、千賀13勝、バンデンハーク13勝以来8